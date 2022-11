Morreu uma figura emblemática da comunidade portuguesa no Luxemburgo

Era conhecido pela sua voz profunda, fazendo jus ao nome Trovão. José Trovão vivia no Luxemburgo há mais de 50 anos tendo estado bastante envolvido no mundo associativo português do grão-ducado.

Vítima de doença prolongada, José Trovão faleceu este fim de semana na capital luxemburguesa, aos 76 anos, mais de 50 anos depois de ter chegado ao grão-ducado, oriundo do concelho da Figueira da Foz, onde nasceu em 1946.

Presidente durante vários mandatos dos Campinos da União, estrutura dedicada ao folclore mas que tinha igualmente vasta atividade política e interventiva, editando inclusivamente um pequeno jornal.

José Trovão esteve também envolvido na génese da CCPL, a Confederação da Comunidades Portuguesa do Luxemburgo que então se chamava CAPL – Confederação das Associações Portuguesas do Luxemburgo.