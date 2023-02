Morreu uma dos símbolos da participação portuguesa na Primeira Guerra

Faleceu esta sexta-feira, aos 96 anos de idade, no Norte da França, Felícia de Assunção Pailleux, filha do soldado João da Assunção, do Corpo Expedicionário Português (CEP), que combateu em França durante a I Guerra Mundial.

Desde que em 1975 recebeu das mãos do pai a bandeira da Delegação de Lillers da Liga dos Combatentes, passou a ser a porta-estandarte do CEP e todos os anos tem marcado presença nas comemorações da Batalha de La Lys, no Cemitério Militar português de Richebourg e junto ao Monumento ao Soldado Português de La Couture, recorda o Lusojornal.

Condecorada pelo Presidente da República Portuguesa, tem sido uma das caras mais conhecidas desta transmissão de memória da presença portuguesa em França depois da I Grande Guerra.

No ano passado já mostrava alguma fragilidade, teve de se sentar durante as cerimónias, mas lá estava, fiel ao posto, ao lado da bandeira que o pai lhe tinha confiado.

