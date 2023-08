Morreu soterrado debaixo de queijos

Um homem italiano morreu após ser soterrado por uma enorme quantidade de queijo, segundo informaram as autoridades italianas.

Giacomo Chiapparini, de 74 anos, verificava os stocks de grana padano que envelheciam em armazém, quando uma estante se partiu e criou um “efeito dominó”, provocando a queda de milhares de unidades do queijo.

Preso debaixo de toneladas de cerca de 25 mil queijos – semelhante ao parmesão, cada uma com 40 quilos – os bombeiros precisaram de mais de 12 horas para retirá-lo do local, já sem vida, no município de Romano di Lombardia, perto de Bergamo.

Chiapparini era o proprietário do local. Ainda não está claro o que terá provocado o colapso da estante, mas as autoridades suspeitam de algum problema técnico ou de desgaste do material. A estrutura de metal tinha uma altura de cerca de dez metros.