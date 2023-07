Morreu Sinéad O’Connor

A cantora e compositora irlandesa Sinéad O’Connor morreu esta quarta-feira, informou a família em comunicado. Tinha 56 anos.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nossa amada Sinéad. A sua família e amigos estão devastados e pedem privacidade neste momento difícil”, lê-se no comunicado citado pela agência noticiosa Efe e pelo jornal The Irish Times, numa notícia atualizada sobre a morte da cantora.

Sinéad O’Connor alcançou grande sucesso internacional na década de 1990 com a canção “Nothing compares 2 U”, composta por Prince. Em 1990 foi eleita pela revista Billboard como o single n.º1 do ano.

A artista de Dublin lançou 10 álbuns de estúdio. O’Connor recebeu o prêmio inaugural de Álbum Irlandês Clássico da RTE, televisão pública irlandesa, no início deste ano.

Sinéad O’Connor atuou em Portugal, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em junho de 1995.

Shane, filho da cantora, morreu no ano passado, aos 17 anos. Ela deixa outros três filhos.

Em 2017, O’Connor mudou de nome para Magda Davitt e, no ano seguinte, converteu-se ao islamismo, mudando novamente o nome, desta feita para Shuhada’Sadaqat. Porém, continuou a gravar e a apresentar-se com o seu nome de nascimento.

Atualmente a cantora vivia entre Londres e Dublin.​