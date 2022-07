Morreu Rodrigo Galveias, uma “referência das comunidades”

Rodrigo Galveias foi, entre outras funções e atividades, um dos militantes fundadores do PSD Paris e ocupou vários cargos tanto na Comissão Política como na Mesa da Secção.

“Junto com outros históricos militantes da nossa estrutura envolveu-se em vários combates políticos na defesa dos interesses das Comunidades Portuguesas dos quais destacamos a participação dos portugueses residentes no estrangeiro nas eleições para o Presidente da República”, afirma em comunicado o PSD Paris.

A estrutura considera que Rodrigo Galveias era alguém que “procurava os consensos e o seu contributo e a sua forma de estar na política foi fundamental para a afirmação do PSD Emigração. Todos recordam o seu trabalho, a sua dedicação e a sua permanente disponibilidade para ajudar o Partido e através dele as Comunidades Portuguesas”.

Também o ex-Secretário de Estado e deputado, Carlos Gonçalves, manifestou o seu pesar pela morte de Rodrigo Galveias, recordando “o seu entusiasmo quando se concretizou o sonho das estruturas da emigração de verem um dos seus na Assembleia da República e mais tarde no Governo. Coube-me a mim essa honra”.

Para Gonçalves, “o PSD Paris perde uma das suas referências e as Comunidades Portuguesas perdem uma das suas grandes figuras (…) A sua vida confunde-se com a sua acção na defesa dos interesses do mundo da emigração”.

Também José Cesário, viseense como Galveias, deixou os seus pêsames nas redes sociais à família, com destaque para a esposa de Rodrigo Galveias, Júlia.