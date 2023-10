Morreu português atropelado por autocarro em Espanha

O português de 86 anos atropelado por um autocarro na segunda-feira em Cádiz, no sul de Espanha, morreu na sequência dos ferimentos graves que tinha.

O homem ficou ferido com gravidade ao ser atropelado por um autocarro, num acidente em que houve outros três mortos.

O português, segundo as autoridades locais, estava de férias na região e foi internado nos cuidados intensivos do hospital da cidade após o atropelamento.

Segundo os relatos do motorista e as primeiras conclusões da investigação ao acidente, o atropelamento deveu-se a uma avaria dos travões do autocarro.

O autocarro invadiu a faixa contrária da estrada em que seguia e um passeio e três pessoas morreram atropeladas no local.

O autocarro transportava cerca de 30 estudantes de enfermaria de uma faculdade da região que iam ter uma aula na faculdade de medicina de Cádiz.