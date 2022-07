Morreu piloto que combatia incêndio em Foz Coa

O piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios morreu após a queda da aeronave que pilotava, numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor, concelho de Foz Coa.

“O óbito do foi decretado no local pela equipa médica do helicóptero Instituto Nacional de Emergência Médica(INEM). O corpo do piloto ficou carbonizado e o avião anfíbio completamente destruído.

Apesar de jovem, o piloto tinha 12 anos de experiência de pilotagem deste tipo de aviões, em contexto de formação e de ação.

André Rafael Serra, a residir em Lisboa, era casado e pai de uma menina de cinco anos. Integrou a Força Aérea Portuguesa em 2009 e era considerado um piloto experiente.

Perto das 20 horas, André Rafael Serra pilotava o avião anfíbio Fire Boss no combate ao incêndio em Urros, Torre de Moncorvo, quando foi abastecer junto ao rio Douro em Castelo Melhor, Vila Nova de Foz Côa.