Morreu peregrina francesa que participava na JMJ

Ao segundo dia da deslocação a Portugal, terceiro da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, o papa tem o primeiro encontro oficial com os peregrinos. Francisco pronuncia-se esta quinta-feira à tarde na cerimónia de acolhimento no Parque Eduardo VII. Na véspera, em sigilo, recebeu vítimas de abusos sexuais. Acompanhamos aqui, ao minuto, os principais momentos do evento religioso.