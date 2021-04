Morreu o Príncipe Filipe de Inglaterra

A Família Real britânica anunciou, esta sexta-feira de manhã, a morte do Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, e marido de Isabel II, a rainha de Inglaterra.

“Morreu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor”, refere o comunicado da Coroa britânica.

Filipe Mountbatten, Duque de Edimburgo, nascido Filipe da Grécia e Dinamarca, era o marido da rainha Isabel II e consorte real do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e dos reinos da Comunidade das Nações desde 1952.

Ele é o consorte mais velho e de maior reinado na história da monarquia britânica, além de o homem mais velho da história da família real.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021