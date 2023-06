Morreu o mais famoso adepto do Boavista

Manuel do Laço, icónico adepto do Boavista, que costumava vestir-se dos pés à cabeça com as cores preta e branca dos ‘axadrezados’, morreu esta segunda-feira.

“Hoje é um dia muito triste para o Boavista. É com profunda tristeza e um sentimento de enorme pesar que informamos acerca do falecimento de Manuel do Laço, sócio n.º 14 e figura histórica e carismática do nosso clube. Ele deixou-nos fisicamente, mas nunca irá deixar de habitar nos nossos corações e memórias. Os grandes nunca morrem”, referiu o emblema do Bessa, numa nota de condolências lançada no seu sítio oficial na Internet.

Manuel do Laço, cuja idade de falecimento não foi especificada, tinha sido homenageado pelo Boavista em pleno relvado do recinto ‘axadrezado’ em 20 de maio, ao intervalo da receção ao Sporting de Braga (1-1), relativa à 33.ª e penúltima jornada do campeonato.

“Hoje todos choramos pela tua partida, mas amanhã celebraremos e honraremos o teu enorme amor pelo Boavista. Até sempre, Manuel do Laço”, acrescentaram as ‘panteras’, numa mensagem replicada pelo presidente do clube, Vítor Murta, na rede social Twitter.