Morreu o escultor João Cutileiro

O escultor João Cutileiro morreu, aos 83 anos. A informação foi avançada esta terça-feira pela rádio TSF, que cita fonte próxima da família.

Em 1951, com 14 anos, Cutileiro apresentou a sua primeira exposição individual em Reguengos de Monsaraz, numa loja de máquinas de costura, mostrando esculturas, pinturas, aguarelas e cerâmicas.

Completa o liceu no Colégio Valsassina e é nesse período que apresenta a sua ideologia política, quando ingressa na organização juvenil do Movimento de Unidade Democrática (MUD). Anos mais tarde, em 1960, assume de novo uma posição política ao ingressar no Partido Comunista Português. Esta passagem pelo PCP como militante foi curta, pois a “célula” a que pertencia desmanchou-se e os contactos perderam-se.

Inscreveu-se na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, sendo aluno de Leopoldo de Almeida. Não passa mais do que dois anos na ESBAL, entre 1953 e 1954, por perceber que em Portugal o único material considerado prestável era o bronze e as pesquisas, o experimentalismo e a criatividade eram travados. Sai do país por influência de Paula Rego, que lhe dá a conhecer, em Londres, a Slade School of Art.

Nessa escola, que frequentou entre 1955 e 1959, desenvolveu a sua capacidade com o seu mestre escultor Reg Butler e no final recebeu três prémios: composição, figura e cabeça.

Ao começar a utilizar máquinas elétricas para executar o trabalho, dedica-se ao mármore e surgem as figuras, as paisagens, as caixas e as árvores. Nos dez anos seguintes a 1961, faz cinco exposições em Lisboa e uma no Porto.

Em 1970, regressa a Portugal e instala-se em Lagos. É lá que executa a sua obra mais polémica, D. Sebastião, erigida nessa mesma cidade.

Conquistou uma menção honrosa no Prémio Soquil no ano de 1971 e, cinco anos mais tarde, as suas esculturas e mosaicos foram expostos em Wuppertal, na Alemanha, seguindo-se exposições em Évora (1979, 80 e 81) e, no ano de 1980, a sua obra volta à Alemanha, mas a Dortmund. Nesse mesmo ano, expõe em Washington, e na Sociedade Nacional de Belas Artes. No ano seguinte, participou no Simpósio da Escultura em Pedra, na cidade de Évora, e numa exposição na Jones Gallery, em Nova Iorque. A 3 de agosto de 1983, foi agraciado com o grau de Oficial da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.

A sua costela alentejana impulsiona-o a mudar-se para Évora no ano de 1985 e aí está exposta, na sua casa, uma grande parte do seu leque de obras.

As Meninas de Cutileiro, ironicamente chamadas, são provavelmente o seu tema mais famoso e valeram-lhe (e valem) a mais distinta glória e dinheiro, mas também desprezo da parte de alguns.

No ano de 88, realiza exposições em Almancil, Macau e Lisboa e, no ano seguinte, faz novas exposições em Almancil e na capital de Portugal. Em 1990, elabora uma exposição que se apresenta como a retrospetiva da sua arte, em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian. Daí resultou a amargura de só ver mostrada parte da sua obra e que não iria conseguir reunir todos os seus trabalhos de uma só vez.

Nos anos de 1992 e 93, realiza mais exposições em Bruxelas, Luxemburgo, Évora, Guimarães, Lagos, Almancil e Lisboa. Fez nos anos seguintes mais exposições.