O antigo ministro João Salgueiro morreu, aos 88 anos, anunciou a Presidência da República.

“Portugal perdeu um dos seus mais brilhantes economistas da segunda metade do século XX”, afirma Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado.

João Salgueiro tinha sido condecorado em dezembro de 2021 pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, no encerramento do 5.º Congresso da Sedes.