Morreu o capitão Stubing

Gavin MacLeod, conhecido pela sua interpretação como capitão Merrill Stubing na série “O Barco do Amor” (‘The Love Boat’) morreu aos 90 anos, anunciou o seu sobrinho, Mark See.

MacLeod tinha tido problemas de saúde recentemente, embora a causa da sua morte não tenha sido revelada.

Conhecido pelos fãs da série pela careca e grande sorriso, Gavin MacLeod esteve no anonimato por mais de uma década, aparecendo em dezenas de programas de televisão e em vários filmes antes de conseguir o seu papel em “Mary Tyler Moore Show”, em 1970.

Inicialmente fez testes para ser o chefe de televisão de Moore, Lou Grant, papel que foi para Ed Asner, acabando por interpretar o papel de líder da redação.

“The Mary Tyler Moore Show” foi um sucesso desde o início e continua a ser um clássico das comédias.

Posteriormente, MacLeod entrou em “The Love Boat”, uma comédia romântica passada num navio de cruzeiros.

Embora desprezada pelos críticos, a série tornou-se imensamente popular, durante 11 temporadas.

A sua personalidade alegre na tela contrastava com a sua vida privada. Em 2013, nas suas memórias “This is your captain speaking” (“Este é o vosso capitão a falar”), Gavin McLeoad reconheceu a sua luta contra o alcoolismo nas décadas de 1960 e 1970. Também relatou que ter perdido o cabelo muito cedo tornou-lhe difícil encontrar trabalho como ator.

“Percorri a cidade inteira à procura de um agente, mas nenhum estava interessado em representar um jovem careca”, escreveu.

“Eu sabia o que tinha de fazer. Precisava de comprar uma peruca”, o que lhe mudou a sorte “muito rapidamente”.

Já durante a meia idade, McLeod deixou de precisar da peruca.

MacLeod, nascido Allan See, tirou o seu primeiro nome de um filme francês e o último de um professor de teatro do Ithaca College, em Nova Iorque, que o encorajou a seguir a carreira de ator.

MacLeod teve quatro filhos da sua primeira mulher, Joan Rootvik, de quem se divorciou em 1972. Era filho de um alcoólico e os seus problemas com a bebida levaram-no a um segundo divórcio, com Patti Steele.

Depois de ter deixado de beber, McLeod e Steele casaram-se novamente em 1985.

Posteriormente, o casal apresentou um programa de rádio cristão chamado “Back on course: a ministry for marriages” [De volta ao curso: um ministério para os casamentos”].