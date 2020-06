Morreu o ator Pedro Lima

O corpo do ator Pedro Lima foi encontrado, este sábado de manhã, na Praia do Abano, no Guincho. Tinha 49 anos. O alerta para as autoridades foi dado por volta das 8 horas. A TVI já reagiu à morte do ator, lamentando a “partida inesperada e brutal”, num “dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos”.

Em comunicado, a TVI endereça as condolências à família do ator, sublinhando que Pedro “era um dos mais versáteis atores da sua geração”. “E um operário desta indústria, no cinema, no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar”, acrescenta.

De referir que Pedro Lima trabalhava com a TVI há mais de 20 anos. “Cuidava e afeiçoava-se de forma única às suas personagens”, sublinha o canal.

