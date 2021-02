Morreu o ator Christopher Plummer

Christopher Plummer, celebrizado pelo papel do eterno Capitão Von Trapp em “Música no Coração” e vencedor do Óscar de Melhor Ator Secundário por “Assim é o Amor” (2011), morreu aos 91 anos na sua casa no Connecticut, nos Estados Unidos, ao lado da sua mulher Elaine Taylor, confirmou a sua família.

A imagem do Capitão Von Trapp no filme “Música no Coração” (1965) ficará para sempre colada à pele de Christopher Plummer, mas o seu imenso estatuto como ator está bem registado em mais de 60 anos de grandes interpretações, no cinema, na televisão e no teatro, onde interpretou praticamente todos os papéis relevantes do reportório clássico.

“O Chris era um homem extraordinário que amava e respeitava profundamente a sua profissão com um cavalheirismo à moda antiga, humor auto-depreciativo e a música das suas palavras. Ele era um tesouro nacional que valorizava profundamente as suas raízes canadianas. Através da sua arte e humanidade, ele tocou todos os nossos corações e a sua vida lendária vai perdurar por muitas gerações. Ele estará para sempre connosco”, disse em comunicado o seu agente e amigo de longa data Lou Pitt sobre o ator canadiano.