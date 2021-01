Morreu o apresentador Larry King

Larry King, figura lendária da televisão norte-americana, morreu, este sábado, aos 87 anos.

O pivô e apresentador, que teve uma carreira de seis décadas e conduziu durante 25 anos um dos mais populares programas de informação e entrevistas do mundo – “Larry King Live” na CNN – faleceu num hospital de Los Angeles, segundo informou o seu filho, Chance King.

Recentemente, King trabalhou para a televisão Russia Today, canal financiado pelo Kremlin e frequentemente descrito como uma “ferramenta de propaganda” do governo russo. King defendeu-se dizendo: “Eu não trabalho para a RT. É um acordo feito entre as empresas. Elas apenas licenciam nossos programas”. Também acrescentou que “que eu saiba a rede nunca alterou qualquer entrevista que ele tenha feito. Se eles tirassem alguma coisa, eu jamais faria isso. Seria mau se eles tentassem editar as coisas. Eu não aguentaria”.

Não foram detalhadas as causas de morte do jornalista, mas a imprensa americana tinha dado conta de que Larry King teve de receber tratamento para a covid-19 este mês.