Morreu o antigo piloto Inverno Amaral

O antigo piloto algarvio Inverno Amaral morreu hoje, aos 68 anos, vítima de doença prolongada, confirmou à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim.

Inverno Amaral, natural de Faro, começou a sua carreira no automobilismo em 1975, com a participação no então Rali das Camélias.

O ponto alto da sua carreira chegaria em 1987, quando se tornou o primeiro algarvio a sagrar-se campeão nacional de ralis, aos comandos de um Renault 11 oficial.

“Era um exemplo para os outros pilotos e uma referência para todos. Deixa o país de luto”, comentou Ni Amorim, que deixou “sentidas condolências” à família.

Inverno Amaral passou, também, pelos campeonatos de Popcrosse (que venceu em 1980), velocidade e todo-o-terrreno, tendo vencido, ainda, em 1983, o Troféu Citroen Visa de ralis.