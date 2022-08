Morreu no hospital idoso que tentou salvar turista no Porto

O homem que foi agredido por um sem-abrigo na semana passada ao socorrer uma turista francesa no centro do Porto morreu no hospital.

O cidadão de 63 anos encontrava-se internado desde a semana passada em estado crítico. Não resistiu e faleceu na tarde do passado dia 15 de agosto, apurou o JN.

A agressão ocorreu na manhã de dia 10, na rua da Firmeza, no centro da cidade do Porto. Um sem-abrigo, de 54 anos e já conhecido por ter uma personalidade conflituosa, estava a insultar e perseguir uma turista francesa, de 29 anos. A mulher ficou com medo e refugiou-se numa entrada. Um homem que por ali passava apercebeu-se e foi em seu auxílio.

