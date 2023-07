Morreu Miguel Góis, antigo diretor-adjunto da Silk Road Paris

Morreu na passada quinta-feira Miguel Góis, antigo Diretor Geral Adjunto da Silk Road Paris, do grupo Alves Ribeiro e também membro do Conselho Consultivo do Consulado Geral de Portugal em Paris.

Segundo avança o LusoJornal, o português acabou vítima de uma doença contra a qual lutava há vários anos. Foi sepultado no sábado.

Miguel Góis estudou em Portugal e veio para Paris através do programa Erasmus. Foi em França que se licenciou em engenharia civil e começou a trabalhar para a “Total”. Desde então passou por outras empresas e, em 2016, regressou a Paris para dirigir o Silk Road Paris, projeto que abandonou devido ao seu estado de saúde.

Ao adoecer regressou a Portugal, onde acabou por falecer aos 51 anos.