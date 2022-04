Morreu esta segunda-feira de manhã, aos 86 anos, na sua casa em Braga, a fervorosa adepta do Sporting de Braga, Amélia Morais, conhecida como Melinha.

A bracarense era a adepta mais conhecida do clube, que não faltava a um jogo das equipas de futebol, fosse em Braga, no resto do país ou até no estrangeiro.

Adoeceu há cerca de um ano e chegou a estar internada no hospital, mas foi para casa onde vivia com uma enfermeira que a assistia.