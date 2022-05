Morreu Manuel Abreu, o emigrante futebolista

Faleceu esta semana Manuel Abreu, jogador de futebol nascido em Fafe, e que fez a maior parte da sua carreira como futebolista e treinador em França. Tinha 63 anos e morreu em Portugal, vítima de ataque cardíaco.

Ex-jogador dos Lusitanos de Saint-Maur – “a equipa mais portuguesa de França” – entre 1991 e 1993, o português soube “trazer o seu profissionalismo, a sua alegria, a sua motivação, a sua simpatia e a sua experiência à formação com a qual tinha experimentado uma subida de divisão em 1993”; pode ler-se em comunicado daquele clube.

Manuel Abreu passou como profissional pelo Reims, Nancy e ainda o PSG, na década de 1980. Em Portugal, vestiu as cores do Sporting de Braga antes de regressar a França para o final de carreira como jogador.

Tornou-se depois um treinador respeitado, especialmente nas divisões amadoras. De Reims a Cormonteuil, o seu último clube, terá ajudado a revelar muitos jovens jogadores em Calais, Sedan, Sénart-Moissy, Saint-Priest, Chartres, RC Paris, Saint-Quentin, Rouen ou mesmo Reims entre 1996 e 2020.

Há dois anos atrás, este adepto do FC Porto, decidiu deixar o futebol.

Este sábado, por ocasião do encontro Lusitanos-Paris 13, será feito um minuto de silêncio para saudar a sua memória. O ex-deputado Carlos Gonçalves também se pronunciou nas redes sociais sobre a morte de Manuel Abreu: “faleceu uma glória do US Lusitanos, do PSG e da nossa comunidade residente em França”, disse nas redes sociais.