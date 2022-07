Morreu Luiz de Orleans e Bragança

Dom Luiz de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil e herdeiro da família real morreu na sexta-feira aos 84, informaram fontes oficias.

Segundo a Casa Imperial, o herdeiro dos Orleans e Bragança teve poliomielite durante a infância e, recentemente, foi diagnosticado com Alzheimer.

“O Secretariado da Casa Imperial do Brasil cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento de Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, confortado pelos Sacramentos da Santa Igreja Católica e Bênção Apostólica, hoje, dia 15 de julho de 2022, na cidade de São Paulo, aos 84 anos de idade”, indicou em comunicado a Casa Imperial do Brasil.

Na mesma nota, a Casa Imperial do Brasil recorda que Luiz de Orleans e Bragança nascei no exílio em Mandelieu-la-Napoule, França, em 1938 e que após o fim da Segunda Guerra Mundial a Família Imperial do Brasil pôde regressar ao país, “encerrando assim o injusto e penoso exílio imposto pelo golpe republicano de 15 de novembro de 1889”.

“Com o falecimento de seu Pai em 1981, sucedeu-o na Chefia da Casa Imperial”, acrescentando que “ao longo das quatro décadas seguintes, participou ativamente de encontros monárquicos e eventos cívicos e culturais, buscando sempre o contacto vivo com a realidade da Nação brasileira”.

“No Exterior, além do cumprimento das suas obrigações dinásticas e familiares em ocasiões da vida social da realeza europeia, proferiu palestras nos Estados Unidos e na Europa”, acrescentou a Casa Imperial do Brasil.

O seu, Dom Bertrand de Orleans e Bragança sucede agora como Chefe da Casa Imperial do Brasil

O velório terá lugar nos dias 16 e 17 em São Paulo, aberto ao público e dia 18 na igreja de Santa Teresinha.