Morreu Ken Block, o rei das gincanas

O piloto norte-americano de ralis e gincanas Ken Block morreu, aos 55 anos, vítima de um acidente com uma mota de neve.

Ken Block, que atualmente representava a Audi, disputou provas dos Mundiais de Ralis e de Ralicrosse, mas era mais conhecido pelos vídeos com manobras acrobáticas, à base de derrapagens e piões, as chamadas Gymkhanas.

“Ken foi um visionário, um pioneiro e um ícone. Mais importante ainda, marido e pai. Vamos sentir a sua falta”, escreveu a equipa do piloto norte-americano.

Ken Block chegou a disputar o Rali de Portugal, onde sofreu um acidente na edição de 2011, sem consequências físicas.

Também disputou, no Circuito Internacional de Montalegre, a prova do Mundial de Ralicrosse de 2016.

O acidente aconteceu na segunda-feira, no condado de Wasatch, no Utah, nos Estados Unidos.

De acordo com as autoridades locais, a mota de neve em que circulava Ken Block despistou-se, capotou e caiu em cima do piloto, que morreu no local devido aos ferimentos.