Morreu José Mattoso, grande intelectual e historiador português

Com 90 anos morreu (8 de julho de 2023) o maior especialista da História Medieval de Portugal e que foi catedrático universitário. Tive a dita de o ter como professor e de admirar a sua visão de águia sobre a História e de sentir a sua atitude humilde e reservada como é atributo de gente sábia.

O Doutor Mattoso sabia colocar-se no saber e sentir humano do tempo e reflectir os eventos medievais de maneira a transmitir-nos a cor local e a maneira de ser e de estar do humano na Idade Média, qualidade que falta a muitos historiadores de hoje que transmitem a sua visão histórica mais sobre a perspectiva ideológica.

Dele aprendi também a saber o que é a “cor local da época”. Além de especialista da História Medieval portuguesa, ele também inventariou o Património de Origem Portuguesa no Mundo e empenhou-se na política concreta. Ele não perdeu o seu ideal de 20 anos de monge optando sempre por se dedicar à contemplação da vida.

António CD Justo