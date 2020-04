Morreu João Loureiro dono do restaurante português mais famoso de Newark

O proprietário de um dos mais antigos restaurantes portugueses de Newark, nos Estados Unidos, morreu esta quinta-feira vítima do coronavírus, segundo o jornal Correio da Manhã.

João Loureiro era fundador e sócio do famoso restaurante Ibéria, um dos mais conhecidos da emblemática e ‘portuguesa’ Ferry street.

João Loureiro estava internado no hospital de Saint Barnabas onde acabaria por morrer.

Figura de relevo da numerosa comunidade portuguesa de Newark, João Loureiro nasceu em Vila Nova de Cerveira, vila minhota da qual tem sido ao longo dos anos o principal benemérito.

Ao mesmo tempo que foi um dos principais promotores da cultura portuguesa no estado de Nova Jérsia, João Loureiro também organizava eventos solidários com o objetivo de angariar fundos para as instituições da sua terra-natal.