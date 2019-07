Morreu filho do empresário José Veiga

Daniel Veiga, filho do empresário José Veiga, morreu esta sexta-feira aos 30 anos, vítima de ataque cardíaco fulminante. O jovem estava de férias em Troia, no concelho de Setúbal.

Os meios de socorro foram imediatamente acionados, mas o filho do português que lançou a sua carreira como empresário de futebol no Luxemburgo acabou por morrer no local.

José Veiga esteve emigrado no Luxemburgo tendo-se tornado conhecido como agente de jogadores de futebol. Protagonizou as transferências de Figo e Zidane para o Real Madrid e, entre muitas outras, de Jardel para o Sporting. Em 2004 entrou para no Benfica como diretor-geral do futebol pela mão de Luís Filipe Vieira.

Foi detido em 3 de fevereiro de 2016, por suspeitas de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, tráfico de influências, participação económica em negócio e fraude fiscal.

Atualmente trabalha como empresário e consultor em vários países africanos e na América do Sul, liderando projetos ligados à energia e exploração de recursos naturais.