Morreu ex-presidente da Casa do Benfica de Bruxelas

“É com o coração pesado que informamos que a ex-Presidente da Casa do Benfica de Bruxelas e sócia n°3 Rita Maria Medeiros Soares faleceu”, pode ler-se na página Facebook daquela agremiação.

“Ficará para sempre nas nossas memórias como uma pessoa extremamente prestável e de bom coração, e a quem estamos eternamente agradecidos por toda a colaboração e trabalho que prestou ao serviço da Casa do Benfica de Bruxelas”, afirmam os atuais responsáveis da Casa.

Também o Sport Lisboa e Benfica emitiu uma nota de pesar afirmando que Rita Soares foi essencial na criação da Casa do Benfica de Bruxelas e “no dar passos concretos para o seu avanço”.

A Presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região do Algarve também lamenta “profundamente o falecimento da sua colaboradora Rita Soares e apresenta sentidas condolências e profunda solidariedade aos seus familiares e amigos”.

Natural de Lisboa, Rita Maria Medeiros Soares tinha 51 anos de idade, era licenciada em Economia, exercendo funções de técnica superior da Administração Pública desde 1 de novembro de 1995 no extinto Departamento de Estudos, Prospetiva e Planeamento do então Ministério do Trabalho e da Solidariedade.

Na sua carreira profissional, entre 2005 e 2019, desempenhou funções nas instituições europeias, nomeadamente no Comité Europeu das Regiões, em Bruxelas.

Tinha iniciado funções no Algarve no dia 1 de março de 2019, atualmente exercia funções no Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais (OADR), nomeadamente na área social, educação, formação e ciência, bem como na supervisão de ações coletivas para as empresas. Assegurava igualmente a representação da CCDR Algarve na Plataforma Supraconcelhia do Algarve do Instituto de Segurança Social.

Rita Soares faleceu vítima de doença prolongada. O funeral decorreu este sábado de manhã na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Carmo, na Fuzeta.