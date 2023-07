Morreu aos 76 anos Jane Birkin

A atriz e cantora Jane Birkin morreu esta domingo. Foi encontrada em sua casa em Paris. Birkin tinha 76 anos.

A cantora tinha cancelado recentemente alguns concertos por motivos de saúde. “Sempre fui uma grande otimista e percebo que ainda preciso de um pouco de tempo para poder voltar aos palcos”, escreveu num comunicado, em maio quando anunciou os cancelamentos.

Birkin, a eterna musa de Serge Gainsbourg, ficou mundialmente conhecida pelo tema que gravou com o então companheiro, em 1969, “Je t’aime moi non plus“.