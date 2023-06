Morreu aos 63 anos Luís Aleluia

O ator Luís Aleluia morreu esta sexta-feira aos 63 anos.

Nascido a 23 de fevereiro de 1960, Luís Aleluia teve uma longa carreira no teatro e na televisão, notabilizando-se em diversos papéis.

Conhecido pela boa disposição, ficou célebre pela interpretação do «Menino Tonecas», na popular série humorística da RTP na década de 90, As Lições do Tonecas.

«Guardamos na nossa memória o que foi de facto o seu talento, a sua empatia, a sua capacidade de conquistar publico, de várias idades e ao longo de muito tempo», reagiu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.