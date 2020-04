Morreu Adelino Vaz, criador do ‘slogan’ “Soares é fixe”

O autor do ‘slogan’ “Soares é fixe”, nas presidenciais de 1986, Adelino Vaz, ex-dirigente da JC, morreu disse à Lusa o dirigente do PS Vítor Ramalho.

Apoiante de Mário Soares (1924-2017) ao longo dos anos, Vítor Ramalho recordou, em declarações à Lusa, que o ‘slogan’ que “se colou à pele” do fundador do PS e antigo Presidente da República surgiu numa discussão entre dois jovens, na altura, António Ribeiro e Adelino Vaz, que era do CDS e antigo dirigente da Juventude Centrista.

Aconteceu, descreveu, numa reunião, ainda em 1985, do MASP (Movimento de Apoio Soares a Presidente), “numa altura em que as sondagens davam 8%” ao fundador do PS e que, nas urnas, derrotou Freitas do Amaral e esteve no Palácio de Belém até 1996.