Morreu a supermodelo Stella Tennant

Stella Tennant morreu na quarta-feira de forma repentina, apenas cinco dias após ter completado 50 anos, anunciou esta quinta-feira a família da supermodelo dos anos 90.

“Stella era uma mulher maravilhosa e uma inspiração para todos nós. Fará muita falta”, diz a família em comunicado, ao mesmo tempo que pede respeito pela sua privacidade.

Segundo um porta-voz da polícia escocesa citado pelos media britânicos, “não existem circunstâncias suspeitosas” à volta da sua morte.

Stella Tennant destacou-se no meio da moda logo no início dos anos 90, com trabalhos para publicações de referência como a Vogue e a Harper’s Bazaar.

Desfilou nas passarelas das casas mais cobiçadas, incluindo Versace, Chanel e Alexander McQueen e participou em campanhas publicitárias de marcas como Calvin Klein, Jean Paul Gaultier e Burberry. O seu corte de cabelo “pixie” e corpo escultural elevou-a à categoria de musa para muitos estilistas, ao longo de décadas.