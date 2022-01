Morreu a pianista e professora Tania Achot

A pianista Tania Achot morreu na passada quinta-feira, 6 de Janeiro, poucos dias depois de cumprir 85 anos.

Para o pianista Artur Pizarro “Tania Achot será sempre uma figura incontornável no meio musical português, não só pelos seus altos dotes pianísticos mas também pelo seu enorme trabalho pedagógico que tanto enriqueceu este país”.

Tania Achot nasceu em 1937 em Teerão, filha de mãe russa e de pai arménio. Começou a aprender piano aos oito anos com uma tia e estudou depois em Paris, para onde foi aos 14 anos, e em Moscovo.

Obteve a partir da década de 50 vários prémios internacionais, incluindo, em 1960, o 3.º prémio no Concurso Chopin de Varsóvia. Veio para Portugal no início da década de 60, na sequência do seu casamento com o pianista Sequeira Costa, mas consciente de que a carreira internacional que se lhe perspectivava poderia ficar dificultada. Continuou a apresentar-se em público com regularidade, sobretudo em Portugal, e era uma presença regular nos concertos organizados pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Como intérprete, era espontânea e dramática, e dominava um reportório muito extenso que ia de Bach à música contemporânea. Tinha um profundo domínio técnico do piano e era adepta da “escola russa” do instrumento, que descrevia de forma simples como uma entrega “de corpo e alma” à música. Mas foi sobretudo como pedagoga que marcou o panorama musical português.

Era uma professora exigente, rigorosa e idiossincrática, e que muitos alunos, de início, temiam. Ensinou durante várias décadas na Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) e formou várias gerações de pianistas. Formou também alunas e alunos cujas carreiras profissionais não passaram pela música.

Para Nuno Maulide (químico, professor na Universidade de Viena), Achot foi “uma das mais brilhantes pianistas de Portugal”. “Guardo a memória de uma professora extremamente rigorosa, implacável nas questões de técnica pianística, mas ao mesmo tempo muito próxima e doce”. “Guardo a imagem que mais me marcou: ao fim de um ano do curso superior de piano, após um período de indecisão entre seguir uma carreira como pianista ou regressar à ciência, tomei a decisão de abandonar o percurso artístico e inscrever-me no Instituto Superior Técnico. Quando falei disso à Tania Achot tive um natural receio de a desiludir. A princípio, ela tentou demover-me, mas para minha surpresa viria, anos mais tarde, a apoiar-me. Contei-lhe então como estava agradecido (e surpreendido) por isso, e ela respondeu no seu estilo inconfundível e lapidar: ‘O Nuno optou por ser um excelente cientista e um bom pianista amador, o que é óptimo. Já o contrário, não seria possível. Por isso, a decisão é excelente’.

Esta dimensão humana, vinda de uma pessoa tão conhecedora e tão exigente, marcou-me até hoje.” Luís Duarte d’Almeida, professor na NOVA School of Law, teve também aulas com Tania Achot na ESML, e recorda dela: “A inteligência (não só musical), a precisão do ensino, a personalidade teatral mas pragmática, e acima de tudo um sorriso de ironia e cumplicidade que assomava em muitas conversas.”

Ines Thomas Almeida

Lisboa

08.01.2021