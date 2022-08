Morreu a atriz e cantora Olivia Newton-John

A cantora e compositora britânica Olivia Newton-John, protagonista do filme “Grease”, morreu aos 73 anos no seu rancho no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, confirmou o seu marido numa publicação no Facebook.

“Dame Olivia Newton-John morreu pacificamente no seu rancho no sul da Califórnia esta manhã, cercada por familiares e amigos. Pedimos que todos respeitem a privacidade da família durante este período muito difícil”, adiantou John Easterling.

A também atriz lutava há mais de 30 anos contra um cancro na mama, lembrou o marido, sendo “um símbolo de vitórias e de esperança”.

“A sua inspiração de recuperação e experiência pioneira com plantas medicinais prossegue com o Fundo da Fundação Olivia Newton-John, dedicado à investigação de plantas medicinais e cancro. Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para o Fundo da Fundação Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org)”, indicou.

Embora Olivia Newton-John tenha desenvolvido a sua carreira como cantora, com êxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” e “Have You Never Been Mellow”, o seu nome foi imortalizado no cinema ao lado de John Travolta no musical “Grease” (1978).

Depois de ter participado na película de Randal Kleiser, a artista entrou ainda em produções como “Xanadu” e lançou músicas como “Physical” (1981).

“Physical” ficou em primeiro lugar durante 10 semanas e foi nomeada música do ano para a Billboard, apesar de ter sido banida por algumas estações de rádio. Um videoclipe promocional para a aeróbica, filmado nos primeiros anos da MTV, ganhou um Grammy de melhor vídeo.

Entre 1973 e 1983, Olivia Newton-John estava entre os artistas mais populares do mundo, tendo conseguido colocar 14 ‘singles’ no ‘top’ 10 norte-americano e conquistado quatro Grammys.

Em 1992, a artista britânica naturalizada australiana foi diagnosticada com cancro da mama.

Olivia Newton-John esteve envolvida em várias causas humanitárias, servindo como embaixadora da boa vontade do Programa das Nações Unidas para o Ambiente e como porta-voz nacional da Coligação Ambiental de Saúde Infantil (CHEC, na sigla em inglês).

A compositora também fundou em 2008 o Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre em Melbourne, na Austrália, uma unidade hospitalar dedicada ao tratamento de doentes com cancro e investigação da doença.

Sonhando ser veterinária antes de singrar na música e no cinema, Olivia Newton-John era filha do professor de literatura alemão Brin Newton-John e Irene Bron, cujo pai era o físico vencedor do Prémio Nobel Max Bron.

A família de Olivia Newton-John mudou-se para a Austrália quando a artista tinha 5 anos, mas a cantora regressou a Inglaterra na adolescência e viveu com a mãe após o divórcio dos seus pais.