Morreu a “alma” do folclore de Auxonne

Era presidente e fundadora do Grupo Folclórico “Lagoa Azul” de Auxonne, a leste da cidade de Dijon. Os amigos e familiares descrevem Paula da Silva como pessoa dotada de um sorriso e uma boa disposição contagiante.

“Deixará imensas saudades a todos aqueles que de perto e de longe com ela lidaram”, escreve Chico Correia do do grupo “Portugais de Dijon” a propósito da morte da emigrante em França.

Também o Office de la Culture d’Auxonne publicou uma mensagem relativa ao falecimento da portuguesa: Paula participava ativamente nas nossas manifestações (…) todos os membros deste serviço apresentam ao seu esposo Jorge e aos filhos Kelly e Damien os mais sinceros pêsames”.

Paula da Silva tinha 49 anos e era mãe de dois filhos. Esta sexta-feira na igreja de Auxonne tem lugar uma cerimónia religiosa às 14:30. Paula da Silva repousará no cemitério de Canedo, em Portugal.