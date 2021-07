Morreu a Alitalia, viva a Ita

Itália concluiu “positivamente” as negociações com a Comissão Europeia para relançar a Alitalia, em dificuldades financeiras, com a nova designação de Ita, que começará a operar a partir de 15 de outubro, anunciou o Governo italiano.

A nova companhia aérea estará “totalmente operacional” a partir de 15 de outubro, quando são esperados os primeiros voos, segundo um comunicado do Ministério da Economia e Finanças.

“Com a Ita nasce uma nova e importante companhia aérea italiana, com perspetivas de desenvolvimento significativas e que será capaz de competir no mercado nacional e internacional”, afirmou em comunicado o ministro das Infraestruturas, Enrico Giovannini.