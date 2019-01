Morrem cada vez mais pessoas com pneumonia

O risco de contrair pneumonia aumenta quase 100 vezes nesta altura do ano. Um cenário agravado pelo pico da gripe, por si só potenciadora da doença, e pelas próprias circunstâncias do nosso país onde, segundo o Observatório Nacional das Doenças Respiratórias português, se registam 57 óbitos por pneumonia por cada 100.000 habitantes, o dobro da média na União Europeia.

Portugal é, atualmente, o país europeu com maior taxa de mortalidade por pneumonia, doença prevenível por vacinação. Mais do que tratar uma pneumonia, devemos evitá-la e a vacinação antipneumocócica é forma mais eficaz de o fazermos.

Embora se registem casos de pneumonia ao longo de todo o ano, é na época da gripe que ocorre o maior número de episódios. A interação entre o vírus da gripe e o pneumococo aumenta o risco de pneumonia pneumocócica em quase 100 vezes. A vacinação anti-pneumocócica é a melhor forma de prevenir a pneumonia, doença que, de acordo com o o Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, em 2015, foi responsável por 16% das mortes nos internamentos.

«Só por si, a gripe intensifica o risco de pneumonia.», explica José Alves, presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão, «a prevenção continua a ser a melhor solução para travar esta doença».

Os sintomas da gripe podem ser semelhantes aos da pneumonia e a maioria da população tem dificuldade em distingui-los podendo, por isso, subvalorizar situações potencialmente graves.

No entanto, mais do que tratar uma pneumonia, devemos preveni-la. Podemos fazê-lo em qualquer altura do ano e, no caso dos adultos, basta uma dose única. Pessoas com mais de 65 anos, ou todos os adultos que apresentem comorbilidades crónicas como diabetes, asma, doença respiratória crónica, doença cardíaca, portadores de VIH e doentes renais, estão mais vulneráveis, e por isso têm particular indicação para a imunização.

A pneumonia é responsável por, aproximadamente, 1.6 milhões de mortes por ano em todo o mundo, sendo, por isso, uma das principais causas de morte preveníveis através de vacinação.