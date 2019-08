Há pouco mais de 3 anos escrevia um texto intitulado “Morrer como um emigrante“.

Este domingo fomos sacudidos pela morte de mais um casal de emigrantes portugueses a viver no Luxemburgo. Deixam uma filha de 15 meses. Morreram no local. De madrugada. Depois 1400Km de viagem e com mais 600 para fazer. Quiçá depois de uma noite a conduzir.

Morre-se muito a ir e a vir de férias. Se não há alternativas? Por certo que as há. Pode ir-se de avião. Mas custa perto de 2.000€ reservar bilhetes para uma família de 4 pessoas, para as próximas férias de natal. E depois não há a facilidade de se ter o carro “lá em baixo”.