Moreno demite-se apesar da vitória

Treinador anunciou a decisão na sequência do afastamento precoce das competições europeias.

O Vitória de Guimarães entrou hoje da melhor forma na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na visita ao ‘regressado’ Estrela da Amadora, em jogo da primeira jornada da competição.

Jota Silva marcou o único golo, aos 24 minutos, pouco depois de os estrelistas, que voltaram a disputar uma partida no principal escalão 14 anos depois, terem ficado reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Miguel Lopes, com cartão vermelho direto, aos 20.

Com o triunfo, os vimaranenses igualam na classificação Gil Vicente, Casa Pia, Sporting, Famalicão e Rio Ave, todos com três pontos somados na primeira ronda do campeonato.

Moreno apresentou-se na conferência de imprensa, logo após o triunfo, ao lado do presidente do clube, António Miguel Cardoso, para anunciar a sua demissão do comando da equipa técnica. Uma decisão que já estava tomada desde a passada quinta-feira e que está relacionada com a enorme desilusão ditada pelo afastamento das competições europeias, em casa, diante dos eslovenos do Celje.