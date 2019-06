Moradores de Cacia e Esgueira queixam-se da poluição

Os moradores de Cacia e Esgueira, no concelho de Aveiro, estão insatisfeitos com a qualidade ambiental da freguesia onde residem, segundo um inquérito realizado por uma associação ambientalista local.

Os resultados do inquérito mostram que “há um enorme desagrado da população face às questões ambientais e à forma leviana como é desvalorizado o património ambiental desta região”, refere a Associação de Defesa do Ambiente de Cacia e Esgueira (ADACE).

Durante seis meses, foram recolhidas 125 respostas a pessoas com uma idade média de 50 anos, com as mais variadas profissões e com formação académica de todos os níveis residentes em Cacia (72%), Esgueira (21%) e freguesias vizinhas.

A maior parte dos inquiridos (96%) identifica a atividade industrial como “afetando” ou “afetando muito” a qualidade do ambiente na sua freguesia e 74% acredita que a maioria das indústrias não cumpram as normas ambientais vigentes.

Relativamente à freguesia onde residem, 55% dos inquiridos considera que as condições ambientais são “más” ou “muito más”, 62% considera que o estado em que se encontra a fauna e a flora é “mau” ou “muito mau” e 60% avalia como “má” ou “muito má” a qualidade da água dos poços e das fontes.

Os dados indicam também que 83% dos inquiridos classificam como “insuficientes” ou “inexistentes” os esforços da Câmara de Aveiro e da Junta de Freguesia onde residem para melhorar as condições ambientais da região.

Segundo o estudo, a poluição do ar é o maior problema ambiental identificado pelos inquiridos, seguindo-se o excesso de tráfego, a poluição da água e a poluição sonora.

A ADACE voltou a defender a necessidade de implementação de uma Estação de Controlo da Qualidade do Ar em Cacia, onde existe uma grande concentração de indústrias de vários tipos, incluindo a Navigator, a Renault e a Bosch.