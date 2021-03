Mora no Luxemburgo e tem mais de 55 anos?

Passamos cerca de um terço da nossa vida a dormir, portanto, a qualidade do sono é essencial para uma boa saúde. Várias condições podem estar associadas a sono inadequado, tais como diabetes, doenças cardíacas e neurodegenerativas.

Com a sua participação neste pequeno inquérito online (que dura no máximo 10 minutos) para residentes no Luxemburgo com idades entre os 55 e os 75 anos, poderá ajudar a alcançar os objetivos de investigação os organizadores, tais como:

Compreender melhor o papel do distúrbio do comportamento do sono REM (RBD) nas fases iniciais de doenças neurodegenerativas, tais como a doença de Parkinson.

Determinar pela primeira vez quantas pessoas no Luxemburgo são afetadas por esta perturbação do sono.

Obter informações de forma a definir estratégias para prevenir o aparecimento de doenças neurodegenerativas.

Este inquérito e projeto é organizado pela Universidade do Luxemburgo (UL), o Luxembourg Institute of Health (LIH), o Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL), o Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) e o Laboratoire National de Santé (LNS) no âmbito do Centro Nacional de Excelência em Investigação da Doença de Parkinson (NCER-PD). O projecto é financiado pelo Fonds National de la Recherche (FNR). Este inquérito é patrocinado pelo Ministério da Saúde.