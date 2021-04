Moonspell voltam a pisar os palcos portugueses

Os Moonspell editaram a 26 de fevereiro o seu 13.º disco Hermitage, que ocupou o 1.º lugar do top nacional de vendas de discos por três semanas consecutivas, levando o Heavy Metal ao lugar cimeiro das vendas em Portugal.

Na sequência deste lançamento e sucesso de vendas, os Moonspell estão de regresso aos palcos nacionais com um concerto no dia 21 de maio no Cine-Teatro Avenida em Castelo Branco, integrado no ciclo “Montepio às Vezes o Amor” e marcam presença no “Festival O Sol da Caparica”, Costa da Caparica, a 12 de agosto de 2021 e no “North Music Festival”, na Alfândega do Porto, com nova data a 30 de setembro de 2021.

Para assinalar o seu regresso aos palcos, os Moonspell lançam também o vídeo de The Greater Good, gravado ao vivo no concerto de 17 de dezembro de 2020 na Super Bock Arena, no Porto, no âmbito do Festival Santa Casa ao Vivo, numa parceria com a PEV / EIN.