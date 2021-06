Montreal: festas do 10 de Junho dedicadas aos pequenos comerciantes

A oitava edição do Festival Portugal Internacional de Montreal de 10 a 13 de junho será dedicado ao pequeno comércio da cidade canadiana.

“Eu acho que o setor da nossa economia que sofreu mais foram os vários comércios, por causa das regras sanitárias. Os estabelecimentos estiveram fechados ao público, principalmente a restauração. Desde março de 2020, que os restaurantes em Montreal têm estado fechados (apenas com serviço de take out)”, afirmou Herman Alves.

O empresário de restauração e membro da comissão organizadora do Festival Portugal Internacional de Montreal lamentou ainda o fato também de “ser uma vítima da pandemia”, permitindo que agora se dedique mais o mundo dos espetáculos e da música.

“Para agradecermos à nossa comunidade e principalmente aos comerciantes que patrocinam o festival, serão convidados a marcaram presença física na sala de espetáculos”, acrescentou.

Inicialmente quando os promotores do evento planearam os espetáculos da Semana de Portugal, o objetivo era de serem exclusivamente online, não abertos ao público.

Com o desconfinamento e início da reabertura económica da província do Quebeque, na segunda-feira, poderão marcar presença física no Rialto Theatre, que vai acolher o festival, de até 250 espetadores.

“Devido a um decreto provincial, vamos poder receber espetadores. Claro, vão ter que respeitar as regras sanitárias, como a distância social, utilizar máscaras, lavar as mãos com desinfetante, e outras precauções”, realçou.

Os espetáculos serão gravados durante o dia e transmitidos às 20:00 (01:00 de Lisboa) através das redes sociais oficiais festival.

O programa da oitava edição do Festival Portugal Internacional de Montreal inicia-se no dia 10 de junho, com a cerimónia oficial do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, e apresentação do álbum “Amália Everywhere”.

O dia 11 de junho é dedicado ao fado e música do mundo, enquanto que o dia 12, destina-se à Família e Noite Popular. O dia 13 é dedicado à Arte, Cultura e noite lusófona.

A província francófona entre na fase laranja esta segunda-feira, permitindo pela primeira vez em oito meses, que os restaurantes possam servir clientes no interior.

