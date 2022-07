Montpellier foi pescar a Guimarães

O defesa Falaye Sacko transferiu-se do Vitória de Guimarães para os franceses do Montpellier num empréstimo com “opção de compra obrigatória”.

Emprestado, na segunda metade da época transata, ao Saint-Étienne, formação despromovida ao segundo escalão gaulês, o jogador de 27 anos vai continuar na I Liga francesa, após um negócio que pode render aos vimaranenses dois milhões de euros.

O Montpellier pagou 500 mil euros pelo empréstimo, tem de acionar “uma opção de compra obrigatória” de 1,3 milhões de euros até 31 de maio de 2023 e pode ainda desembolsar mais 200 mil euros, “mediante o cumprimento de objetivos desportivos”, lê-se no sítio oficial dos vitorianos.

Contratado aos belgas do Sint-Truiden em janeiro de 2016, Sacko, internacional pelo Mali em 28 ocasiões, realizou 117 oficiais pelo Vitória de Guimarães, tendo marcado um golo, na temporada anterior, na goleada sobre o Vizela (4-0), para o campeonato.