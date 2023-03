Montenegro: quero recuperar a representação do PSD nas comunidades

“A não representação do PSD na Assembleia da República é uma situação frustrante e anormal”, disse Luís Montenegro que se fez acompanhar de “pessoas experientes na relação com as comunidades portuguesas”, referindo-se a Carlos Gonçalves e José Cesário, ambos ex-deputados e ex-Secretários de Estado das Comunidades.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, falava ao BOM DIA durante um périplo que iniciou quarta-feira em Bruxelas e que é mais uma edição da iniciativa “Sentir Portugal”, este mês dedicada às comunidades portuguesas em vários países europeus.

“Quero um PSD reconciliado com os portugueses”, insistiu Montenegro, explicando que na diáspora isso passa por serviços consulares de qualidade e apoios, mas também por facilitar a burocracia em Portugal para que os emigrantes possam investir ou regressar.

Quanto ao voto eletrónico, Montenegro considera que o PSD continua defender essa solução: “precisamos da participação cívica e política de todos, incluindo das comunidades, onde quer que estejam”. O líder do PSD reconhece os riscos e que “nunca será tão seguro como o presencial” mas que é necessário avançar.

BOM DIA entrevista Luís Montenegro BOM DIA entrevista Luís Montenegro Posted by BOM DIA on Friday, March 24, 2023

Esta será a sétima edição da iniciativa “Sentir Portugal”, um compromisso assumido por Luís Montenegro no 40.º Congresso do PSD de passar uma semana por mês nos diferentes distritos do país, e em que também previa passagens pela diáspora portuguesa.

No dia 27, segunda-feira, o presidente do PSD visitará o consulado português em Paris, uma empresa de um português na área das ambulâncias – “Les Dauphins” -, o memorial da Imigração Portuguesa e será recebido na Câmara de Dourdan, na região parisiense, presidida por um português, Paolo de Carvalho.

O último dia da deslocação de Luís Montenegro, dia 28, será passado em Genebra, onde vai fazer, por videoconferência, as reuniões da Comissão Permanente do PSD (núcleo duro da direção) e do Movimento Acreditar (que está a preparar o programa eleitoral do partido), terminando com uma reunião e jantar com militantes do PSD-Suíça.