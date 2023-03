Montenegro nas comunidades: três países num só dia

O presidente do PSD, Luís Montenegro, está em périplo europeu para se encontrar com portugueses da diáspora.

No segundo dia da iniciativa “Sentir Portugal nas Comunidades Portuguesas” o líder do PSD que se faz acompanhar, entre outros, de dois ex-Secretários de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário e Carlos Gonçalves, esteve esta quinta-feira em Bruxelas, depois visitou o Cemitério Militar Português de Richebourg, em França e participou num jantar com portugueses em Düsseldorf, na Alemanha.

Em Richebourg, Montenegro prestou homenagem “a todos aqueles que em nome de Portugal lutaram pela liberdade e pela paz durante a Grande Guerra de 1914-1918”, tendo, em seguida, visitado a cidade de Roubaix onde se encontrou com o vereador do município Luis Da Costa.

Esta sexta-feira, Luís Montenegro é esperado no Luxemburgo onde participa num jantar com portugueses. No sábado, o líder do PSD é convidado pelo CSV, partido cristão social luxemburguês, a participar na convenção daquela estrutura.