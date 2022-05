Montenegro é o senhor que se segue no PSD

O social-democrata Luís Montenegro foi este sábado eleito 19.º presidente do PSD com 73% dos votos, vencendo as eleições diretas a Jorge Moreira de Silva, que alcançou apenas 27%, segundo os resultados provisórios anunciados pelo partido.

“Declara-se neste momento Luís Montenegro presidente eleito do PSD e que assumirá funções no próximo congresso”, anunciou o presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do partido, Paulo Colaço, numa declaração na sede do PSD, em Lisboa.

Segundo os resultados provisórios anunciados, Luís Montenegro alcançou 73% dos votos e Jorge Moreira da Silva 27%, com a abstenção nesta altura a rondar os 35%.