Monheim homenageia a cultura portuguesa

Monheim am Rhein é uma cidade da Alemanha localizada no distrito de Mettmann, na região administrativa de Düsseldorf, e no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

Esta cidade de cerca de 40 mil habitantes organiza anualmente uma festa europeia dedicada a um país. Em 2019 Portugal é o país homenageado.

Os eventos sucedem-se de domingo, 31 de março, até dia 5 de abril.

A abertura tem lugar no dia 31 de março, domingo, com uma gala de abertura que tem lugar na Rathausplatz de Monheim, às 12:30.

Todos os dias há um evento distinto que vai de uma prova de vinhos a um concerto de música portuguesa, que encerra a semana no dia 5 de abril.

Veja aqui o programa completo da Semana da Europa de Monheim: Portugal.