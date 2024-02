Mondim de Basto quer transformar hotel em habitação

O município de Mondim de Basto lançou o concurso público para a reabilitação de um edifício inacabado para a construção de 18 fogos destinados a habitação com arrendamento acessível, pelo preço base de 2,3 milhões de euros.

A câmara do distrito de Vila Real disse esta segunda-feira, em comunicado, que o projeto promove a “inclusão social e territorial de pessoas e agregados familiares” e vai resolver, também, “um problema urbanístico já antigo, localizado no centro da vila”.

De acordo com a autarquia, a obra visa a reabilitação do imóvel para a construção de 18 fogos destinados a dar resposta a situações habitacionais, na modalidade de arrendamento acessível.

A intervenção de “Reabilitação de Edifício de Habitação Multifamiliar – Edifício S. Tiago no âmbito do Programa 1.º Direito” realiza-se no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Mondim de Basto.

O concurso público foi lançado pelo preço base de 2,3 milhões de euros, os interessados têm 15 dias para apresentar propostas e, depois da adjudicação, o prazo de execução da obra é de 18 meses.

O imóvel conhecido localmente como “Hotel das Rãs” foi comprado no ano passado pelo município.

Trata-se de um edifício inacabado desde a década de 80 do século passado, localizado no centro da vila sede de concelho.

A intervenção vai ser feita no âmbito de uma candidatura apresentada ao Programa 1.º Direito, contratada com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).