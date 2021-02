Mónaco contrata lusodescendente Nélson Morgado

O Mónaco, clube que milita no principal escalão do futebol francês, acaba de contratar o analista lusodescendente Nélson Morgado, até então emigrado no Luxemburgo ao serviço do Dudelange.

A informação foi avançada esta quinta-feira pelo atual primeiro classificado da BGL nas redes sociais e confirmada ao BOM DIA pelo seu treinador, Carlos Fangueiro.

Nélson Morgado nasceu em Bondy, Paris, em 1987, e enquanto futebolista passou por clubes como Sporting, Académica, Sporting Pombal, Sourense, Gândara, Diekirch, UNA Strassen e Lorentzweiler.

Em 2017/18 pendurou as botas e na época seguinte começou uma carreira de treinador adjunto no Dudelange. Em 2019 emigrou para a Bélgica, para desempenhar a função de analista de vídeo no Royal Excelsior Virton, e na presente temporada voltou ao Luxemburgo para trabalhar na estrutura de Fangueiro.

O BOM DIA sabe que o lusodescendente foi libertado de funções para encarar este novo desafio.

Recorde-se que o Mónaco se encontra atualmente na quarta posição do campeonato gaulês, apenas a três pontos do terceiro classificado.

