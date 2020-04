“Momentos”: já saiu o novo álbum de Anselmo Ralph

Ao mesmo tempo que lança o novo álbum “Momentos”, o artista apresenta o segundo vídeo de apresentação da nova obra discográfica. “Diz-me me Quantos Beijos”, juntamente com “Já Fui”, são duas das dez músicas do sétimo álbum de originais de Anselmo Ralph, que poderão ouvir, a partir de hoje, em todas as plataformas digitais.

“Diz-me Quantos Beijos” é um regresso ao “R&B” das baladas que caracterizam Anselmo Ralph. “Rubricado com a alta assinatura do cupido”, como o próprio garante, este single transmite uma mistura de sentimentos de amor, arrependimento e mágoa de uma pessoa que depois de ver terminada a relação que tinha, tentou esquecer a parceira tendo outros relacionamentos mas, sem sucesso.

Querendo tirar da cabeça a mulher que (ainda) ama, a personagem interpretada pelo próprio artista esteve com outras mulheres mas nenhuma tinha o cheiro, o jeito, o gosto daquela em quem ainda pensa. Desesperado, questiona o que é preciso fazer para conseguir remover aquela pessoa do seu coração: “quantos beijos são precisos para poder-te esquecer?”, “quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer?”.

Cansado de andar a magoar outros corações, Anselmo Ralph assume que “é melhor aceitar e ficar só, não ficar com ninguém” pois, não vale a pena fingirmos amar outro alguém se não conseguimos esquecer uma paixão passada, só faremos sofrer quem está connosco no presente.

“Diz-me Quantos Beijos” é assim o segundo teledisco deste novo trabalho de Anselmo Ralph e pode vê-lo aqui: